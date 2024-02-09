Окупанти виклали відео розстрілу українських військових, які намагалися здатися. Відео опублікував прокремлівський військовий блогер Кирило Федоров, передає НСН.

Події відбуваються біля Алебастрового ставка на схід від Кліщіївки. На записі видно, як українські військові виходять зі сховку з піднятими руками без зброї, але по них стріляють.

За словами пропагандиста, за процесом здачі в полон з камери БПЛА спостерігав командир російських військових. Саме він і дав команду розстріляти полонених.

“Полонених не брати! Усіх розстріляти! Нехай не кучкуються”, — наказує рашист

На запису видно, що спочатку росіяни вбивають одного полоненого українця, а згодом другого.

“Завалили одного, молодці. Розстрілюйте всіх, другого поранено, розстрілюйте його, у полон не брати”, — командує окупант

Відео розстрілу українських військових

Цей запис — свідчення чергового воєнного злочину росіян в Україні.

Ще новини України: В Україні запустили проєкт «Хочу найти» для родичів полонених російських військових – подробиці