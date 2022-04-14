«Велике відновлення»: в Україні чоловіків призивного віку можуть залучати до відбудови зруйнованої інфраструктури

В Україні чоловіків призивного віку можуть залучати до відбудови зруйнованої інфраструктури у рамках програми «Велике відновлення». І звільняти при цьому від мобілізації. Про це розповів у інтерв’ю НВ міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає NNS. Також він розповів про масштаби руйнувань в Україні через війну станом на зараз і відповів на питання, чи було доцільно вкладати стільки коштів у Велике будівництво, з огляду на те, що багато побудованих перед війною об’єктів тепер знищені унаслідок бойових дій. Чи не краще було б витрачати ці гроші на укріплення армії.

Нагадаємо, саме міністр Кубраков до початку війни опікувався найбільшим інфраструктурним проєктом команди президента Володимира Зеленського — програмою Велике будівництво. До цього проекту в опозиції завжди було багато запитань через великі бюджетні витрати та корупційні ризики. Офіс генпрокурора навіть відкривав провадження щодо програми і займався розслідуванням можливих зловживань.

Разом з тим за два роки завдяки Велике будівництво в країні оновили й побудували понад 14 тис. км автомобільних доріг.

Але російське вторгнення вдарило і по дорогам, і по мостам, і по аеропортам, які намагалася модернізувати держава.

Далі наводимо цитати з інтерв’ю міністра виданню НВ.

Який масштаб руйнувань української інфраструктури заподіяла війна?

Починаючи із першого дня у нас почалися руйнування аеропортів, — це була найперша хвиля. Звичайно, що наймасовіші руйнування — це дороги. Близько 300 мостів зруйнованих по всій країні. Більше за все постраждали ті області, де були або відбуваються активні бойові дії. Тобто аеропорти, дороги з мостами.

Залізниця — так само: є багато перебитих ділянок, є перебиті мости. Наприклад, біля Вознесенська великий міст. Є пошкоджені станції, вокзали.

Порти обстріляні. Миколаївський порт вже не перший раз обстрілювався, ракети туди влучали і авіаційні бомби прилітали.

Якщо перебирати, уся наша транспортна інфраструктура у тому чи іншому ступені постраждала.

Останні два роки ви займалися тим, що будували дороги у межах проекту Велике будівництво. Як багато пошкоджено доріг з тих, що ви побудували?

Багато доріг, які ми побудували за попередні два роки, постраждали: у Запорізькій області, Чернігівській, Харківській. Донецька, Луганська — взагалі навіть нема чого казати. Київська область так само. Багато нових доріг постраждали.

Чому так? Будувалися дороги державного значення — це основні дороги і звичайно це основні артерії, за які і була боротьба. Вони постраждали, — десь тільки верхній шар, а десь, де були активні бойові дії, там просто повністю знищені.

Як ви визначаєте черговість, що треба відновлювати?

Логіка проста. Перш за все — це транспортне сполучення, бо без цього нічого не працює. Коли нема мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають, люди не повертаються. Базовий рівень — це транспортне сполучення. І звичайно прибираємо у цих містах. Тому що якщо там скрізь уламки або снаряди валяються, ніхто там жити не буде. Безпекове питання найважливіше. Це перший етап.

Другий етап — ремонт будівель, які можна відремонтувати. 1 млрд. грн виділили з резервного фонду саме на це. Мова про те, щоб замінити вікна, поставити двері, поремонтувати дах. Такі базові речі.

Третій етап — є люди, у яких житло повністю зруйноване. Їм потрібно його побудувати. Це теж розділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло, — наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле. А далі в залежності від ситуації. У Чернігові, я так розумію, буде окремий район, який побудують для людей, втративших свої квартири у багатоквартирних будинках. Такий підхід буде. Він може десь відрізнятися. Маріуполь — це місто, яке потрібно заново будувати і проектувати.

Скільки займе часу побудувати таке місто як Маріуполь, що знищено вщент?

Складна ситуація з підприємствами. Там важко щось прогнозувати. Цивільні об’єкти, житлові будинки, я вважаю, що можна усе до двох років повністю побудувати. Якщо є відповідне фінансування, якщо є відповідні проектні команди, які працюють над цим. І якщо немає бюрократії.

Для того, щоб будувати, треба мати робочу силу, — величезну кількість людей, переважно чоловіків. Зараз війна, людей беруть в армію. Чи будуть якісь спеціальні умови роботи для будівельників?

Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було наприклад із водіями вантажівок у логістичних компаніях. В перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв. Зараз більш-менш питання вирішено. Ми бронюємо якусь частину людей саме під такі задачі, вони нічим іншим не займаються.

За останні два роки багато чого було зроблено на Донбасі. Це не лише дороги, а й школи, лікарні, спортивні об’єкти. Зараз це все фактично знищене. Можливо треба було на перше місце ставити нацбезпеку, а не будівництво?

Армія довела, що у нас більш-менш усе в порядку із нацбезпекою та її фінансуванням. Ніхто у світі цього не очікував, що у нас така дієздатна армія. Це перше. Друге, якщо дивитися на Маріуполь, на інші міста. Росія сподівалася, що і в Маріуполі, і в Харкові їх будуть зустрічати із квітами. Я думаю, що можливо, один із факторів, чому цього не сталося, — це те, що є досить велика різниця між Маріуполем і Донецьком, між Харковом і тим, що там за кордоном з Україною — у РФ.

Ми будували нормальну європейську державу тут і зараз. Тому що люди живуть тут і зараз, у своїх містах, вони розвиваються. Я вважаю, що це нормальне завдання держави — будувати і розбудовувати державу, розбудовувати і підтримувати армію. Армія і була в пріоритеті. Зараз взагалі є просто армія і усе, німа нічого іншого. Ми це все розуміємо. І далі армія точно буде пріоритет номер один.

Я вважаю, ми правильно робили, що будували. Шкодую тільки, що щось можливо швидше треба було будувати. Є лікарня у Краматорську, яку тільки почали будувати, вона повинна була стати головною багатофункціональною лікарнею у східному регіоні. Будувалася супер сучасна лікарня, — можливо якби вона була добудована, ми зараз врятували б більше життів.

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