Чоловіків призовного віку змусять повернутись в Україну

Усіх чоловіків призовного віку, які залишили країну, змусять повернутись в Україну під страхом кримінального покарання. Відповідний законопроект №7265 вже подали на розгляд до Верховної Ради. Як тільки його буде прийнято і підписано президентом, для втікачів піде зворотний відлік

В Україні з перших днів війни оголошено загальну мобілізацію, і вийшов закон, який забороняє чоловікам призовного віку залишати межі країни. Однак, незважаючи на це, чимало представників сильної статі зуміли всілякими правдами й неправдами вибратися за кордон.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У перші дні війни у ЗМІ навіть прослизала інформація, які “тарифи” діють на кордоні для переходу “на той бік”. Зараз така інформація пропала: чи то конспірації побільшало, чи всіх “провідників” уже притягнули до відповіді. Проте, за кордон встигло вислизнути чимало чоловічого населення. А деякі наші співгромадяни перебували там ще до війни і поки що не мають наміру повертатись.

Проте, якщо запропонований закон буде прийнятий (а є велика ймовірність, що так і буде), то українським чоловікам все-таки доведеться повертатись із благополучних мирних “європ” у жорстку українську реальність. Інакше, тим, хто не повернеться, загрожує до 10 років ув’язнення.

Причому закон зобов’язує повернутись на батьківщину не лише простих українців, а й тих, хто наділений неабиякою владою: членів Кабміну, керівників органів держвлади, їхніх заступників, народних депутатів, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів, суддів, прокурорів. Країні зараз важливий кожен багнет.

Коли закон буде прийнято і підписано президентом, чоловіки матимуть 15 днів, аби повернутись на батьківщину без кримінальних наслідків. Виправданням тим, хто вчасно не повернеться, або не повернеться зовсім, може стати лише стихійне лихо, аварія, катастрофа або хвороба, що раптово вклала втікача на лікарняне ліжко.

Список підстав для виїзду чоловіків призовного віку за кордон