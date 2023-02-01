Вдома у Коломойського проходять обшуки 1 лютого (фото)

Вдома у Коломойського проходять обшуки вранці 1 лютого. Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на власні джерела, передає НСН.
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Валерія Коломойського, повідомив УП співрозмовник Української правди в правоохоронних органах.
Розслідування стосується махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”.
За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
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