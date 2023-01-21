Міноборони під час війни закупило продукти для військових за космічними цінами

Міноборони України закупило продукти для військових за космічними цінами: зокрема, десяток яєць за 170 грн. Контракт уклали на 13 млрд грн. Про це, посилаючись на видання ZN, пише Обозрєватєль, передає НСН.

Директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький від імені Міноборони підписав контракт на забезпечення харчування військових на суму 13,16 млрд грн з компанією “Актив компані”. Поставляти продукти мають у Черкаську, Чернігівську, Житомирську, Київську, Сумську та Полтавську області. Тобто у віддалені від фронту регіони. При цьому ціни на продукти в контракті в рази вищі за ринкові. 10 яєць у супермаркеті можна придбати за 70 грн, Міноборони ж заплатить 170 грн за десяток.

Журналісти ZN отримали копію контракту, також у їхньому розпорядженні є попередні контракти Міноборони на постачання харчування. Якщо раніше такі документи публікували у відкритих даних, то після початку повномасштабної війни Міноборони засекретило практично всі закупівлі. Імовірно, цим і скористалися учасники можливої схеми.

Міноборони закупило продукти за завищеними цінами

Так, журналісти порівняли ціни в супермаркеті у Києві з тими, які вказали у контракті. Різниця становила 2-3 рази. У супермаркеті кілограм картоплі коштує 8-9 грн, військові ж заплатять за неї 22 грн. І так – практично за всіма позиціями. І тут також варто враховувати, що в супермаркетах роздрібна ціна вже включає всі витрати продавця, націнку. Гуртова ціна для армії має бути меншою.

Витрати на забезпечення харчування у контракті передбачені окремим рядком (становлять 30 млн грн). Тобто йдеться саме про вартість продуктів. І якщо раніше вартість продуктів для армії трохи відрізнялася від ринкової, зараз ціни злетіли.

“Актив компані” зареєстровано за місцем масової реєстрації у Києві (вул. Дегтярівська, 25А). 2021-го податкова скасувала їм свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок. У 2019-му ця компанія вже фігурувала у кримінальному провадженні Нацполіції через те, що взяла участь у тендері на постачання яловичини з фальшивим актом.

Сам контракт підписали 23 грудня. А за місяць до цього директором “Актив компані” став Валерій Мелеш із Білої Церкви. Раніше він був директором держпідприємства Міноборони “Білоцерківський військовий торг”. Заснувала “Актив компані” ще 2016-го Тетяна Шеремет (була директором дочірнього підприємства “Одеський воєнторг”).

Богдан Хмельницький, який підписав контракт від імені Міноборони, також замішаний у кримінальному провадженні. Влітку в нього проводили обшуки у справі про розкрадання на постачанні амуніції для військових.

“Громадськість може допомогти владі і з ціновим контролем, якщо потрібно. Офісу президента досить просто повернути для публікації в Prozorro дані про ціну за одиницю товарів, що купуються Міноборони. Не про обсяги контрактів. Не про адреси складів. Тільки про ціну картоплі, бронежилетів і берців. Ми допоможемо тиловикам повернутись до норми”, – пишуть журналісти.

Заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла відреагувала на публікацію ZN. На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що Державна аудиторська служба вже проводить перевірку.

“Щодо закупівель у Міністерства оборони України: такі націнки не тільки щодо харчування. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закуповувати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо на резонансні висновки”, – написала Мар’яна Безугла.

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