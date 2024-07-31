Вбивство Фаріон: підозрюваний відмовився від дачі показань, адвокат вважає, що доказів немає

В Україні розслідують гучне вбивство Фаріон і на минулому тижні затримали у Дніпрі підозрюваного – 18-річного Вячеслава Зінченка. Під час суду, коли йому обирали запобіжний захід, підозрюваний своєї вини не визнав. І відмовляється давати показання. А адвокат Зінченка вважає, що достатніх доказів причетності його підзахисного до вбивства мовознавиці немає.

Про це адвокат розповів в інтерв’ю «Українським Новинам», передають «Новини України – НСН».

Нагадаємо, Вячеславу Зінченку обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без альтернативи застави. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у слідства достатньо доказів стверджувати, що саме він стріляв у мовознавицю. Підозрюваного вистежили та встановили маючи його фото. За даними МВС, смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди і це було лише питанням часу.

Відповідаючи на запитання після свого затримання, чи скоював він якісь вбивства Вячеслав Зінченко відповів: “Буде видно, подивимось”.

Вбивство Фаріон: адвокат поділився своїми думками

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима, в свою чергу, заявляє, що доказів недостатньо, і що ситуація нагадує йому справу Шеремета.

Слідство подало докази тільки що стосувалося обрання запобіжного заходу. Що начебто підтверджує причетність мого підзахисного до вчинення до злочину. Хоча на мою думку, докази сумнівні. В таких справах докази мають бути залізобетонні. В даному випадку такого поняття як сукупність доказів – немає. Тому що крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на Вячеслава, є ряд інших суперечностей – зріст та інше. Все що є, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив. Я звертав суд увагу на це. Там на цих фото, стрілки більші, аніж людина. Так, на фото і відео видно, що йде людина. Вибачте, але у нас свобода пересування. Слідство каже, що він неодноразово приїжджав і готувався до злочину. Але він приїжджав з іншою метою. Він закінчив школу за спеціальністю – оператор дрону, має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався йти воювати. Чомусь на це сторона обвинувачення не звертає увагу. Власне ось вам і відповідь, чому він тут був. Чому він зараз приїхав? Як мені сказала мама, разом з хлопцями, з якими він навчався у тій школі, вони мали їхати до Тернополя. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то як на мене, там дві різні особи ходить. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина, – сказав адвокат

Ігор Суліма заявив, що попереду експертизи – вони вже призначені.

Також він розповів, що його підзахисний відмовився від дачі показів, посилаючись на 63 статтю Конституції.

На думку адвоката, ця справа дуже схожа на справу Шеремета. Там також є підозрювані, яких спочатку затримали, потім арештували, а згодом звільнили з-під варти.

Це така сама історія. В подальшому ви побачите, що це така сама історія. Не виключаю абсолютно, що Вячеслава бде звільнено. Прямих доказів участі його в цьому вбивстві немає взагалі. Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв, – сказав Суліма

Що ж до слів Зінченка про «подивимось» його адвокат сказав наступне:

Я вам поясню, чому він так сказав. Він сказав це, тому що впевнений в тому, що цього не робив. Дитині 18 років і так впевнено себе вести? Я розумію, що дуже багато домислів, що він начебто тренований і його тренували. Маячня чистої води. Юнак 18 років, тренується, вибачте, після вбивства ходить Львовом 2 дні, знаючи, що його шукатимуть і що він в розшуку? Якби він це зробив, то він не сидів би в Львові просто-напросто. Я є адвокатом у справах про подвійні вбивства і можу сказати, що такі люди після вчинення злочинів переховуються, маскуються, непомітно пересуваються і так далі. В даному випадку, людина ще 2 дні ходить по Львову, купує квиток, щоб добратися додому, хоча міг добратися автостопом чи через “Блаблакар”, але він цього не робить. Він йде під камери в зал і купує квиток на потяг, будучи вже в розшуку і спокійно їде додому. Вже по приїзду він купив абонемент у спортзал і ніяких змін рідні у його поведінці не помітили.

Відповідаючи на питання, чи може бути таке, що хлопець покриває когось або знає, хто вбив Ірину Фаріон, Суліма сказав:

Це вже потрібно запитувати його. Все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію і вона матиме право на життя. Інше питання – чи підтвердиться ця версія. Ми можемо висувати версію, що це було шоу, можемо висувати версію, що це було декілька осіб. Можливо навіть, що це була жінка. Все можливо.

Він додав, що здивований зупинкою слідства. Що досудове розслідування триває тільки по Зінченку. Адже може бути, що це не він. А збирати докази через півроку або рік, коли це стане ясно, буде вже пізно.

Кого ви знайдете через рік? Нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто в нас зараз може спокійно виїхати з України? Жінка. Ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потрапляли на камери. Там жінка пройшла, там ще хтось і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець, який нібито хоче вбити когось і одягається як клоун, – сказав адвокат

Прокоментував він і умови, в яких тримають Зінченка. А також погрози на його адресу з боку доньки Ірини Фаріон Софії, які лунали у залі суду.

За погрози її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його, – сказав Суліма

Від редакції: відео з погрозами знаходяться у вільному доступі у мережі.

Ось, наприклад декілька з них.

“Треба просто взяти і спалити тебе”, – каже донька Фаріон

“Ти здохнеш в тюрмі, ми зробимо все” – каже жінка

Що ж до умов тримання підозрюваного, Суліма заявив, що вони нормальні і що Зінченко не скаржиться. Йому вже дали охорону.

Суліма закликав суспільство не робити поспішних висновків.

Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен – буде сидіти. Якщо не винен – я добʼюся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відкривали, – сказав він

Нагадаємо: Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео: які докази є у правоохоронців – все, що відомо

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