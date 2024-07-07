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В Україну суне аномальна спека – і надовго: як її пережити

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В Україну суне аномальна спека - і надовго: як її пережити

Насувається аномальна спека – попереджають синоптики. Вони кажуть, що аномально висока температура в Україні триматиметься досить довго. До цього слід підготуватися. А також знати, як поводитися під час спеки, щоб пережити її легше.

Поради українцям дала синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».

В Україну йде сильна спека та ще й надовго. Стовпчики термометрів досягатимуть +33+39 градусів, подекуди +40 і вище. Та ще й досить тривалий час, –  каже Діденко

Вона додає, що до цього варто підготуватися ретельніше комунальним службам, дорожнім, пожежним, рятувальним, як завжди енергетикам, офісному керівництву, водіям приватним і державним, людським і ветеринарним клінікам, усім, хто потерпає і може потерпати від такої надзвичайної спеки.

Аномальна спека: як її пережити

В Україну суне аномальна спека - і надовго: як її пережити

Поради від Наталки Діденко

  • Мати запас води,
  • Носити “пшикалки” з водою у сумці чи машині,
  • А також валідол чи корвалмент,
  • Волога серветка на потилицю,
  • Старатися знаходитися у тіні,
  • Натуральні світлі тканини на собі,
  • Одежа вільного крою,
  • Мати віяло,
  • Вживати менше кави, алкоголю, жирної важкої їжі,
  • Влаштовувати протяги,
  • ДУЖЕ ретельно мити овочі та фрукти,
  • Надавати перевагу термічно обробленим продуктам,
  • Якщо ви не вдома, прикривати голову,
  • Подумати про вуличних тварин та птахів – повиносити мисочки чи старі миски з водою,
  • Дбати уважно про старших людей.

Ну, й кращий варіант, якщо є можливість – перебратися на цей період кудись ближче до природи, лісу, річки, ставка, на травичку. Словом, сильна спека вже в дорозі – зустрічаємо її підготовленими, зібраними і в панамках, – написала синоптикиня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Абсолютний максимум за всю історію спостережень: надзвичайна спека насувається на низку областей

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