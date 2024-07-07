В Україну суне аномальна спека – і надовго: як її пережити

Насувається аномальна спека – попереджають синоптики. Вони кажуть, що аномально висока температура в Україні триматиметься досить довго. До цього слід підготуватися. А також знати, як поводитися під час спеки, щоб пережити її легше.

Поради українцям дала синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».

В Україну йде сильна спека та ще й надовго. Стовпчики термометрів досягатимуть +33+39 градусів, подекуди +40 і вище. Та ще й досить тривалий час, – каже Діденко

Вона додає, що до цього варто підготуватися ретельніше комунальним службам, дорожнім, пожежним, рятувальним, як завжди енергетикам, офісному керівництву, водіям приватним і державним, людським і ветеринарним клінікам, усім, хто потерпає і може потерпати від такої надзвичайної спеки.

Аномальна спека: як її пережити

Поради від Наталки Діденко

Мати запас води,

Носити “пшикалки” з водою у сумці чи машині,

А також валідол чи корвалмент,

Волога серветка на потилицю,

Старатися знаходитися у тіні,

Натуральні світлі тканини на собі,

Одежа вільного крою,

Мати віяло,

Вживати менше кави, алкоголю, жирної важкої їжі,

Влаштовувати протяги,

ДУЖЕ ретельно мити овочі та фрукти,

Надавати перевагу термічно обробленим продуктам,

Якщо ви не вдома, прикривати голову,

Подумати про вуличних тварин та птахів – повиносити мисочки чи старі миски з водою,

Дбати уважно про старших людей.

Ну, й кращий варіант, якщо є можливість – перебратися на цей період кудись ближче до природи, лісу, річки, ставка, на травичку. Словом, сильна спека вже в дорозі – зустрічаємо її підготовленими, зібраними і в панамках, – написала синоптикиня

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