В Україну суне аномальна спека – і надовго: як її пережити

Насувається аномальна спека – попереджають синоптики. Вони кажуть, що аномально висока температура в Україні триматиметься досить довго. До цього слід підготуватися. А також знати, як поводитися під час спеки, щоб пережити її легше.
Поради українцям дала синоптикиня Наталка Діденко, передають «Новини України – НСН».
В Україну йде сильна спека та ще й надовго. Стовпчики термометрів досягатимуть +33+39 градусів, подекуди +40 і вище. Та ще й досить тривалий час, – каже Діденко
Вона додає, що до цього варто підготуватися ретельніше комунальним службам, дорожнім, пожежним, рятувальним, як завжди енергетикам, офісному керівництву, водіям приватним і державним, людським і ветеринарним клінікам, усім, хто потерпає і може потерпати від такої надзвичайної спеки.
Аномальна спека: як її пережити
Поради від Наталки Діденко
- Мати запас води,
- Носити “пшикалки” з водою у сумці чи машині,
- А також валідол чи корвалмент,
- Волога серветка на потилицю,
- Старатися знаходитися у тіні,
- Натуральні світлі тканини на собі,
- Одежа вільного крою,
- Мати віяло,
- Вживати менше кави, алкоголю, жирної важкої їжі,
- Влаштовувати протяги,
- ДУЖЕ ретельно мити овочі та фрукти,
- Надавати перевагу термічно обробленим продуктам,
- Якщо ви не вдома, прикривати голову,
- Подумати про вуличних тварин та птахів – повиносити мисочки чи старі миски з водою,
- Дбати уважно про старших людей.
Ну, й кращий варіант, якщо є можливість – перебратися на цей період кудись ближче до природи, лісу, річки, ставка, на травичку. Словом, сильна спека вже в дорозі – зустрічаємо її підготовленими, зібраними і в панамках, – написала синоптикиня
Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Абсолютний максимум за всю історію спостережень: надзвичайна спека насувається на низку областей