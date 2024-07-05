Абсолютний максимум за всю історію спостережень: надзвичайна спека насувається на низку областей

Надзвичайна спека насувається на низку областей України. Метеорологи кажуть про абсолютний максимум температури. І попереджають про небезпеку для здоров’я.

Про це з посиланням на ДСНС повідомляють «Новини України – НСН»

Надзвичайна спека очікується у низці областей

До 40-41° очікується у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградькій областях уже наступного тижня – впродовж 11-15 липня. Це близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

35-38° прогнозують синоптики в інших регіонах.

Причини спеки в Україні

В Укргідрометцентрі пояснюють, що така аномальна спека пов’язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки.

Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей!

Будьте обережні, по можливості не виходьте на вулицю та пийте побільше води! – закликають мешканців

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Скільки ще триватиме сильна спека в Україні: новий прогноз