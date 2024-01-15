В Україні виросли ціни на яблука: в чому причина

В Україні виросли ціни на яблука. Вартість фруктів виросла на 30%.

Про це йдеться на сайті Еast-fruit, передає НСН

У продаж яблука надходять за оптовою ціною у розмірі 14-22 грн/кг. Вона залежить від якості, сорту та обсягу партії продукції, що пропонується. В порівнянні з першим тижнем січня, їх вартість зросла на 30%.

Причинами зростання цін на фрукт гравці ринку пов’язують з активізацією торговельно-закупівельної діяльності.

В Україні виросли ціни на яблука

Як говорять виробники, якщо ще тиждень тому попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

Зараз яблуко в Україні вже надходить у продаж у середньому на 50% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Проте ціни цього сезону продовжують встановлювати все нові рекорди в порівнянні з минулими п’ятьма сезонами.