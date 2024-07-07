В інституті вівчення війни назвали справжню мету визитів Орбана до путіна та Зеленського – не миротворець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає як можливий посередник для припинення війни в Україні, називаючи свої поїздки в Україну та на росію “миротворчими місіями”. Орбана дії були проаналізовані в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Орбан, швидше за все, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, щоб підірвати європейську підтримку України. Аналітики вважають, що зусилля Орбана є частиною його постійних спроб усунути фокус Європи з військової допомоги Україні на обговорення мирних переговорів.

ISW також зазначає, що інші європейські лідери долучаються до дискусії щодо мирних переговорів. Прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев 5 липня запропонував Болгарії виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

У свою чергу, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 6 липня закликав Україну розширити і прискорити нинішній мирний процес.

Нагадаємо, 2 липня Орбан уперше за 12 років відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, закликавши Україну припинити вогонь.

За кілька днів, 5 липня, угорський прем’єр прилетів до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним із так званою “миротворчою місією“.

Ці візити викликали хвилю критики у Європі. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Орбан використовує своє головування у Євросоюзі, щоб посіяти плутанину. Депутат Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину відмовитись від посади головної країни ЄС. У Білому домі також засудили візит до Орбана.

Раніше “Новини України – НСН” писали: У путіна є умова щодо закінчення війни – ISW озвучив подробиці