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В інституті вівчення війни назвали справжню мету визитів Орбана до путіна та Зеленського – не миротворець

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Журналіст
В інституті вівчення війни назвали справжню мету визитів Орбана до путіна та Зеленського - не миротворець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає як можливий посередник для припинення війни в Україні, називаючи свої поїздки в Україну та на росію “миротворчими місіями”. Орбана дії були проаналізовані в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Орбан, швидше за все, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, щоб підірвати європейську підтримку України. Аналітики вважають, що зусилля Орбана є частиною його постійних спроб усунути фокус Європи з військової допомоги Україні на обговорення мирних переговорів.

Президент України тисне руку ворогу України Орбану

Президент України тисне руку ворогу України Орбану

ISW також зазначає, що інші європейські лідери долучаються до дискусії щодо мирних переговорів. Прем’єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев 5 липня запропонував Болгарії виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

У свою чергу, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 6 липня закликав Україну розширити і прискорити нинішній мирний процес.

Нагадаємо, 2 липня Орбан уперше за 12 років відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, закликавши Україну припинити вогонь.

За кілька днів, 5 липня, угорський прем’єр прилетів до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним із так званою “миротворчою місією“.

Два друга диктатора тиснуть один одному руки

Два друга диктатора тиснуть один одному руки

Ці візити викликали хвилю критики у Європі. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Орбан використовує своє головування у Євросоюзі, щоб посіяти плутанину. Депутат Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину відмовитись від посади головної країни ЄС. У Білому домі також засудили візит до Орбана.

Раніше “Новини України – НСН” писали: У путіна є умова щодо закінчення війни – ISW озвучив подробиці

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