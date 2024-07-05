У путіна є умова щодо закінчення війни – ISW озвучив подробиці

Путін хоче знищити Україну, – ІSW

Аналітики підкреслили, що Путін прямо відкинув участь РФ у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи “незворотної” “демілітаризації” України як передумови для припинення вогню. В ISW зазначають, що таким чином Путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.

“Російський диктатор прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан), але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню, – констатує Інститут вивчення війни. – Правитель Кремля неодноразово зображував Захід як свого імовірного партнера з переговорів щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок у питанні українського суверенітету, але Путін, зокрема, відкинув усі сторони-посередники в укладанні угоди між Україною та Росією”.

Він також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, незважаючи на те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Росія може вести переговори.

Експерти підсумовують:

“Тепер Путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів і відхилив ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реальний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню. Натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню”.

Завершення війни в Україні: Путін відмовив Ердогану

Крім того, Володимир Путін висунув основною вимогою “демілітаризацію” України як головну передумову угоди про припинення вогню.

ІSW продовжує оцінювати, що Росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави.

На думку аналітиків, відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував диктатору Володимиру Путіну допомогу у припиненні повномасштабної війни в Україні, але йому відмовили. За інформацією Reuters, під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Казахстані, Ердоган заявив, що вірить у можливість досягнення справедливого миру, який би влаштував обидві сторони. Як пізніше відзначив речник диктатора Дмитро Пєсков, президент Туреччини не може відігравати роль посередника. Водночас він не пояснив, чому Кремль виступає проти цього.

Раніше “Новини України – НСН” писали: У нього вже є невдалий досвід «просто перестать стрелять»: Орбан про свою пропозицію Зеленському