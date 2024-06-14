«Україна має вивести війська»: Путін зробив Україні «мирну» пропозицію

Російський диктатор знову заговорив про переговори про мир. Путін назвав свої умови.

Про це він заявив на брифінгу сьогодні, 14 червня, передають Новини України – НСН.

«Росія хоч завтра готова сісти за стіл переговорів щодо України», — заявив Путін

Путін назвав умови для переговорів про мир

Він розповів про умови для переговорів. Ось вони:

українські війська мають бути виведені з усієї території «нових російських регіонів» (причому йдеться про усі території чотирьох українських територій, а не тільки про частини, зайняті зараз окупантами).

Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Після того, як Україна виведе війська з території «нових регіонів РФ», Росія негайно припинить вогонь і заявить про готовність до переговорів, додав Путін.

Сьогодні ми робимо ще одну реальну мирну пропозицію. Йдеться не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення, – заявив російський диктатор

Він додав, що у разі Україна та захід відмовляться від його пропозиції, то «будуть винними у подальшій кривавій війні».

І така наполегливість кремлівського карлика може говорити лише про те, що Росії все важче вести війну. Їй потрібна перерва, аби відновити сили, а потім напасти знову.

Путін зробив Україні «мирну» пропозицію: відео

Тим часом, в Україні і світі вже відреагували на хворі фантазії Путіна.

Путін зажадав від України залишити територію, яку можна порівняти з цілою країною, — пише газета Bild

Видання зазначає: зараз російській армії далеко до захоплення територій, добровільного відходу з яких диктатор вимагає від України.

Прийняти умови агресора означало б залишити територію в 26 000 кв. км. Це більше, ніж площа більшості федеральних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Словенія або Ізраїль. За нинішніх темпів росії знадобляться десятиліття, щоб захопити їх силою.

А ось як в Україні та НАТО прокоментували «пропозицію» бункерного:

Радник ОП Подоляк: Путін не має реальних мирних пропозицій і бажання припинити війну. Навпаки, він хоче виправлення «неуспіху росії» за рахунок України.

МЗС України: У планах росії — не мир, а продовження війни, окупація та знищення України, а згодом — агресія в Європі. Усі озвучені ультиматуми спрямовані на обман та розкол міжнародного суспільства

Генсек НАТО Йєнс Столтебнберг: Не вважаю пропозицію путіна по Україні мирною. Країни НАТО продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали: Чому російський диктатор заговорив про мир саме зараз і як до цього ставитися

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