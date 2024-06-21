Країни-члени НАТО мають намір провести військову місію на території України. Про тещо НАТО планує «військову місію» в Україні, заявив проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його слова наводить Portfolio.hu .

Проросійський прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що Будапешт вже обговорив це питання з керівництвом блоку. Однак Орбан не конкретизував, що він мав на увазі під військовою місією.

«Ми погодили це не тільки з генеральним секретарем (Йенсом Столтенбергом – ред.), але й з можливим новим генсеком (Марк Рютте – ред.) Ніхто з НАТО не чинитиме тиск на Угорщину», – сказав Орбан

Звісно, він не міг обійтися “Троянський кінь” без проросійських тез з приводу того, що Україна та союзники навряд чи зможуть перемогти росію.

«Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки високою, що вона того не варта. Сотні тисяч українців та росіян загинули, майже мільйон дітей залишилися без батьків чи не можуть працювати. Ціле покоління опиниться у безвихідній ситуації», – заявив недополітик.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Франція може сформувати коаліцію країн ЄС із підготовки українських військових. 7 червня президент Франції Еммануель Макрон підтвердив цю інформацію.

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