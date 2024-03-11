Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоЕкономіка

УЗ розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини онлайн

Адмін сайту
УЗ розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини онлайн

УЗ розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини онлайн. Про це сьогодні повідомили у компанії, передає НСН.

З 18 березня Укрзалізниця розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

Продаж квитків до Австрії та Угорщини онлайн – як придбати

Придбати квитки можна буде через застосунок Укрзалізниці, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

«Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів. Після тривалої та непростої роботи роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди. Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож. Також, як продемонстрував досвід на маршруті Київ — Варшава, це досить потужний запобіжник від перекупів. Рухаємося далі», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Увага!

Для приготувань до продажу квитків онлайн Укрзалізниця відзавтра тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

В УЗ нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень  має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Ще новини України: Укрзалізниця запускає нову послугу: купувати квитки стане легше

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×