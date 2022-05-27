Україна
Тег:,

УПЦ МП оголосила про незалежність від РПЦ

Дата
УПЦ МП оголосила про незалежність від РПЦ

УПЦ МП оголосила про незалежність від РПЦ. Про це йдеться на офіційному сайті Української Православної Церкви Московського Патріархату, передає NNS.

У п’ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність від РПЦ.

Собор, який відбувся в Києві, розглянув проблеми церковного життя, які виникли внаслідок військової агресії РФ проти України і ухвалив низку важливих рішень.

Собор засудив війну і виразив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться у повідомленні.

В той же час, Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття».

У другій частині свого звернення УПЦ заявляє про «відсутність єдності в українському православ’ї». Священослужителі скаржаться на нібито «силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Через це представники УПЦ закликають духовенство з ПЦУ до діалогу.

Дослівно щодо цього у повідомленні сказано наступне:

“Усвідомлюючи особливу відповідальність перед Богом, Собор висловлює глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському Православ’ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку болючу рану на церковному тілі. Особливо прикро від того, що останні дії Константинопольського Патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення «Православної Церкви України», лише поглибили непорозуміння та привели до фізичного протистояння. Але навіть у таких кризових обставинах Собор не втрачає сподівання на відновлення діалогу. Для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно:

  • припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви.
  • усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у «Статуті Православної Церкви України», є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української Православної Церкви.
  • вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, як і для більшості Помісних Православних Церков, є цілком очевидним, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів”.

To Top