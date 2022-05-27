УПЦ МП оголосила про незалежність від РПЦ. Про це йдеться на офіційному сайті Української Православної Церкви Московського Патріархату, передає NNS.

У п’ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність від РПЦ.

Собор, який відбувся в Києві, розглянув проблеми церковного життя, які виникли внаслідок військової агресії РФ проти України і ухвалив низку важливих рішень.

Собор засудив війну і виразив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться у повідомленні.

В той же час, Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття».

У другій частині свого звернення УПЦ заявляє про «відсутність єдності в українському православ’ї». Священослужителі скаржаться на нібито «силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Через це представники УПЦ закликають духовенство з ПЦУ до діалогу.

Дослівно щодо цього у повідомленні сказано наступне:

“Усвідомлюючи особливу відповідальність перед Богом, Собор висловлює глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському Православ’ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку болючу рану на церковному тілі. Особливо прикро від того, що останні дії Константинопольського Патріарха в Україні, наслідком яких стало утворення «Православної Церкви України», лише поглибили непорозуміння та привели до фізичного протистояння. Але навіть у таких кризових обставинах Собор не втрачає сподівання на відновлення діалогу. Для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно: