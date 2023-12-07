Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею, повідомляє НСН з посиланням на офіційний Телеграм-канал державної компанії, де оприлюднено інформацію і відео.

Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу.

Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славко фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок через кордон з Польщею: відео

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