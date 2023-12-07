«Фури на поїзді» – в УЗ прокоментували вірусне відео і розповіли про спосіб прориву блокади кордону

В Укрзалізниці прокоментували вірусне відео, яке останніми днями масово поширюється в інтернеті. На ньому показано фури на поїзді. І стверджується, що ніби це такий спосіб прориву блокади на польському кордоні придумали українці.

Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ “Укрзалізниця” (УЗ) Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами у четвер 7 грудня підтвердив інформацію в поширюваному в інтернеті вірусному відео, на якому залізницею рухаються навантажені на котрейлерні платформи українські фури.

Фури на поїзді – відео справжнє

У такий спосіб українські експортери дійсно намагаються вирішити проблему з перетином українсько-польського кордону, що блокується протягом місяця польськими перевізниками.

Про це повідомляє Інтерфакс.Україна, передає НСН.

За словами Ткачова, польські митники наразі проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах пального, повідомив

Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні “Ізов – Хрубешув” – ІФ-У). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами, – сказав Ткачов

За його інформацією, наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку, – пообіцяв представник “УЗ” і повідомив, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу “Ліски”.

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