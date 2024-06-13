Україну чекає нове Велике будівництво на роки – це не прогноз, а констатація факту

Велике будівництво, а саме відновлювання енергосистеми в Україні займе роки, а українцям доведеться жити з постійними відключеннями, заявив експерт з енергетики Михайло Гончар.

Українцям таки доведеться жити в умовах постійних відключень електроенергії щонайменше п’ять років, адже саме стільки часу буде потрібно для відновлення пошкоджених і зруйнованих енергетичних потужностей, а також для будівництва нових, заявив експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар, виданню “Главред”

За його словами, заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що країні доведеться роками економити електроенергію, є не прогнозом, а констатацією факту.

Гончар також відзначив, що зазнали ураження всі складові енергетичної системи України в період 2022-2024 років. Саме тому у найближчі місяці основним завданням буде забезпечити мінімальні енергетичні потреби, проводячи ремонтно-відновлювальні роботи, при цьому відключення електроенергії продовжуватимуться.

Наступним кроком, каже Гончар, є відновлення уражених енергетичних об’єктів, передусім генерації, де це можливо, хоча в більшості випадків це нереально. Цей процес триватиме один-два роки. Після цього постане питання будівництва нової генерації, адже деякі об’єкти вже не підлягають відновленню через застарілість.

Відновлювання енергосистеми

Гончар наголосив, що нові генеруючі потужності будуватимуться щонайменше п’ять років. Особливо йдеться про маневрову генерацію, таку як теплова і гідроенергетика. Гідроенергетика в загальному енергобалансі України становила не більше 7%, тому навіть відновлення не покриє потреби.

Експерт зазначив, що прем’єр-міністр Шмигаль повторив інформацію, отриману від фахівців. Однак про це слід було говорити раніше, оскільки серйозні пошкодження об’єктів енергетики відбувалися ще в 2022-2023 роках. Тоді ситуацію рятували надлишкові запаси генеруючих і передавальних потужностей. Проте з 2022 року агресор знищує основні потужності, які не є резервними. Для відновлення енергосистеми потрібне масштабне будівництво, що займе роки.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що Економія електроенергії буде частиною нашого життя у наступні роки – Шмигаль назвав 5 стратегічних кроків