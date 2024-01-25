Чи повернуться українські біженці у 2024 році – прогноз НБУ

В НБУ зробили прогноз щодо того, чи повернуться українці біженці додому у 2024 році.

На жаль, прогноз не втішний. Національний банк України не очікує на повернення значної частини біженців, які виїхали з України через російську агресію. Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав 25 січня на брифінгу, який транслювали в YouТube, передає НСН.

За словами Пишного, прогнози, закладені Нацбанком у 2023 році, які передбачали значні потоки тих, хто повертається у країну, на жаль, не виправдалися.

Навпаки, є певний відтік, – констатував голова НБУ

Що ж стосується 2024 року, регулятор орієнтується на песимістичну картину щодо повернення тих, хто виїхав. І причина неповернення біженців не тільки в безпековій ситуації.

У першу чергу через безпекові ризики, звісно. Але суттєвішого впливу завдає на сьогоднішній день фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном. Це серйозний виклик, який ураховується нами, у тому числі, при визначенні динаміки інфляційного процесу, – сказав він

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що ризики, пов’язані з війною, посилилися.

На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів. І вже наступного року по мірі реалізації зниження безпекових ризиків ми очікуємо повернення близько 400 тис. осіб, – сказав він

Він зазначив, що витрати українців за кордоном посилюють відтік валюти з банківської системи країни, тому що ті, хто виїхав, стають податковими резидентами країн Євросоюзу.

Чи повернуться українські біженці у 2024 році: відео з брифінгу