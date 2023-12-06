Україна повернула ще 8 дітей: сьогодні, у день Миколая, вони зустрінуться з рідними (фото)

Україна повернула ще 8 дітей, які сьогодні, у день Миколая, нарешті зустрінуться зі своїми рідними. Гарною новиною поділився омбудсмен Дмитро Лубінець, передає НСН.

Сьогодні, у День Святого Миколая, команда нашого Офісу зустрічає чотирьох дівчаток та чотирьох хлопців на рідній українській землі, – написав Лубінець

За його словами, це вдалося зробити завдяки спільній роботі із Державою Катар, який вже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ.

Для нашої держави важлива кожна наша дитина, тож і повернення відбуваються як із РФ, так і з ТОТ – запевняє омбудсмен

Він розповів, що вік повернутих — від 8 до 18 років. Їхній шлях повернення традиційно напрацьовувала команда омбудсмена спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Висловлюю вдячність ЮНІСЕФ, Посольству України в Білорусі, БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновниці Маріам Ламберт та адміністрації ДПСУ. Для цих дітей сьогодні справді відбулося передріздвяне диво – вони зустрінуть і обіймуть своїх рідних на Батьківщині. Наша команда й надалі працюватиме над поверненням українських дітей додому. Як тяжко це не було б, робота триватиме! – написав Лубінець

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