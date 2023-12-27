Скільки окупантів ліквідовано внаслідок удару по «Новочеркаську» – що відомо

Офіційної інформації у Росії з приводу того, скільки окупантів ліквідовано внаслідок удару по «Новочеркаську», немає і, мабуть, не буде (як і з «Москвою»). Україна теж поки що точних цифр офіційно не дає. Але вже з’являються дані у російських джерелах, з яких можна робити певні висновки про кількість загиблих на великому десантному кораблі, передає НСН.

Так, зокрема, є інформація, що під час атаки на борту великого десантного корабля “Новочеркаськ” Чорноморського флоту РФ перебували 77 російських моряків. Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на власні джерела.

За останніми даними, 33 з них вважаються зниклими безвісти, 19 поранені. Внаслідок атаки загинула 64-річна працівник охорони порту, ще 4 мирних жителів поранено.

Співрозмовник ASTRA стверджує, що безвісти зниклих може бути більше, ніж 33.

За словами одного з моряків, які служили на «Новочеркаську» у Феодосії, на момент атаки на кораблі були молоді призовники, а також контрактники. Серед загиблих є і строковики, повідомив він ASTRA.

У соцмережах тим часом з’являються пости скорботи за загиблими. ‘Пам’ятаємо сумуємо. Екіпаж воїнів. Я все ще вірю у краще…», — йдеться в одній із таких публікацій.

Зазначається, що, ймовірно, боєприпас потрапив до носової частини великого десантного корабля.

Ще один російський ресурс ВЧК-ОГПУ, посилаючись на власні джерела, пише, що в ніч на 26 грудня весь особовий склад «Новочеркаська» був піднятий через тривогу «Авіаційна небезпека». Військовослужбовці: контрактники (77 осіб на службі офіційно) та строковики (точна кількість не відома) у момент прильоту перебували на кораблі і більше половини з них з високою ймовірністю загинули. За внутрішніми обліками Міноборони 33 моряки і 4 солдати термінової служби вважаються зниклими безвісти.

З моменту атаки пройшло більше доби і, швидше за все, нікого з них не знайдуть живими, – пише ВЧК-ОГПУ.

29 військових було поранено, серед них є й офіцери: зокрема, командир БДК капітан 2 рангу Микола Степаненко і старпом – зараз вони лежать у шпиталі в одній палаті. Троє поранених у важкому стані, один уже був транспортований до Москви до госпіталю Вишневського, двоє чекають на перевезення туди ж.

Що ще відомо про наслідки удару по «Новочеркаську»

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 02:30 26 грудня тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії “Новочеркаськ” в районі окупованої Феодосії та знищила його.

У Міністерстві оборони Російської Федерації відреагували традиційно: “корабель лише пошкоджений”.

Однак супутникові знімки бухти в Феодосії після нічної атаки Збройних сил України свідчать про інше. Зокрема, там можна помітити, що, крім великого десантного корабля “Новочеркаськ”, унаслідок удару частково затонуло ще одне судно.

Додамо, що це не перша атака на корабель. Ще 24 березня 2022 він отримав пошкодження внаслідок обстрілу в порту Бердянська під час російського вторгнення в Україну. Тоді загинуло три члени екіпажу. Тоді ж було потоплено корабель “Саратов”.

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