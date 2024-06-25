У США знають стратегію перемоги для України на полі бою

Про стратегію перемоги для України на полі бою у війні проти росії розповів помічник державного секретаря США.

Для успіху на полі бою Україні необхідно перш за все позбавити країну-агресорку можливостей просуватися на Сході.

Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн, передають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укрінформ“.

“Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху”, — зауважив представник Держдепартаменту США.

Посадовець зазначив, що також Україні має позбавити можливості ворога використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати економічних збитків державі. Проте цього можна досягти лише достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб ЗСУ могли вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

“Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі”, — наголосив О’Браєн

Помічник держсекретаря США додав, що успіху Україна досягне тоді, коли зможе контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

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