«Ніяких планів немає»: Данілов прокоментував статтю Politico про управління країною у разі смерті Зеленського

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував статтю Politico про управління країною у разі смерті Зеленського, передає НСН.

Під час Єдиного телемарафону увечері 1 серпня Данілов розкритикував матеріал Politico, у якому журналісти спробували спрогнозувати, як відбуватиметься керівництво Україною у тому випадку, якщо росіянам вдасться вбити Зеленського, або він не зможе виконувати своїх обов’язків.

Те, що написано в цій статті, повна нісенітниця, по-перше. По-друге, не треба під час війни робити такі інформаційні вкиди. Навіть посади людей, які названі в цій статті, то журналісти взагалі не розуміють, про що йдеться», — сказав Данілов

Ніяких планів немає. Є Президент країни, Верховний головнокомандувач ЗСУ, який виконує свої обов’язки. Для чого це зробило поважне видання Politico, складно сказати, але ми можемо здогадуватися. У нас є Конституція, закон, і ми знаємо, як треба робити. Але робити так, як роблять деякі представники нашої країни, надаючи абсолютно невалідовану інформацію, це питання, — відрізав секретар РНБО.

Він додав, що росіяни зараз щодня роблять інформаційні атаки на нашу країну, використовуючи ЗМІ західних країн.

Нагадаємо, у своєму матеріалі видання Politico написало, що у разі смерті Зеленського керівництво Україною здійснюватимуть спільно спікер Руслан Стефанчук, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, а також міністр оборони Олексій Резніков і міністр зовнішніх справ Олексій Кулеба.

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