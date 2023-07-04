«Останні дні особливо врожайні»: Данілов назвав основну мету ЗСУ на даному етапі контрнастпу

Секретар РНБО Данілов назвав основну мету ЗСУ на даному етапі контрнастпу. Він наголосив, що зараз триває війна на знищення і вона дорівнює війні за кілометри, передає НСН.

Сили оборони України, на думку Данілова, на даному етапі бойових дій мають максимально знищувати живу силу окупантів.

Сили оборони України на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплектів, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні, – зазначив секретар РНБО

За його словами, зараз війна на знищення «дорівнює війні за кілометри».

Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком, – наголосив Данілов

Зазначимо, що з початком контрнаступу суттєво збільшилась щоденна кількість знищених окупантів, а також ворожої техніки. При цьому ЗСУ вдається просуватися вперед, зокрема, на Запоріжжі. Мають оборонці успіхи і на Сході. Контрнаступ проходить з тяжкими боями.

Ще новини України: Теракт окупантів на ЗАЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї – Олексій Данілов