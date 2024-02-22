Тунель під колишнім Каховським водосховищем – чи можливо це технологічно

Чи можливий технологічно тунель під Каховським водосховищем, розповів у коментарі Суспільному завідувач кафедри “Дніпровської політехніки” Сергій Гапєєв, передає НСН.

На думку фахівця, зробити такий підкоп довжиною близько 4,5 км теоретично можливо – як з поверхні, так і підземним способом..

За словами Гапєєва, існують технології, які дозволяють побудувати тунель під колишнім Каховським водосховищем у нестійких чи слабостійких породах. Однак зробити це непомітно не вдасться. Крім того, для переправи диверсійно-розвідувальних груп це повинна бути капітальна споруда.

Ми маємо розуміти, що це людина у спорядженні, в індивідуальних засобах захисту. А ще зброя, додаткова зброя, боєкомплекти тощо. Для того, щоб вона дісталася якогось кінцевого пункту, могла виконувати бойове завдання, вона має хоч з мінімальним комфортом переміщуватися. Не поповзом, а на своїх ногах, – наголосив Сергій Гапєєв

За його підрахунками, такий тунель повинен бути завширки принаймні 70 см, а заввишки хоча б півтора метра, тож будівництво такого об’єкта важко не помітити. До того ж, наголосив фахівець, його спорудження займе тривалий час – щонайменше пів року.

Споруда має бути надійною, щоб вона не завалилася. Не завалила тих людей, які по ній переміщуються. Також ми розуміємо, що можливий вогневий вплив на трасі цього тунелю. Він має витримувати влучання артилерійських снарядів, вибухи, – пояснив Гапєєв

На прикладі будівництва метрополітену він пояснив, що для таких робіт необхідні значні ресурси, багато людей, комунікації, спеціальний технічний отвір для спеціального обладнання.

Зазначимо, що нещодавно в мережі з’явилася інформація про нібито спроби окупанти побудувати підземний тунель з берега Енергодара до Нікополя. Коментуючи цю інформацію. начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко назвав її маячнею.

Тунель під колишнім Каховським водосховищем – коментар фахівця: відео