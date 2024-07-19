Ціна на пальне зростає з 1 вересня – чого чекати споживачам

З початком вересня в Україні ціна на пальне зросте (бензин і дизельне паливо). Це станеться внаслідок нещодавнього ухвалення закону, який передбачає збільшення акцизу на пальне.

Журналісти Meta звернулася за коментарем до фінансового аналітика Андрія Шевчишина, аби з’ясувати, як ці зміни вплинуть на життя українців та що ще може подорожчати через це.

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З вересня у нас піднімається акциз, відповідно, підвищення на бензин та дизель становитиме в середньому 1,5-2 гривні. Це не так багато для точних цін, але досить суттєво, щоб підвищити загальні ціни на усі транспортні та логістичні послуги. Це таксі, логістика, пасажирські перевезення. Відносно бізнесу, то він досить нерівномірно використовує бензин. Якщо будемо дивитися, скільки собівартості паливо займає у вартості продукції, то воно дуже нерівномірно. Від 0,5 до 5%, максимум – 10%. Якщо ж мова про транспортні компанії, то значно більше. Бо тут відбувається ефект масштабу: якщо булочник розвозить продукцію, то він бере не один хліб, а сотню хлібин. Відповідно, по 1,5 грн додаткових на кожну хлібину буде додаватися, на кілометраж, – каже Андрій Шевчишин

Тож, казати, що буде стрімке подорожчання на кожну одиницю товару, буде неправильно. Але деякі направлення бізнесу підвищить вартість товару на якийсь відсоток, щоб покрити це додаткове навантаження. Хтось знизити свою маржу, щоб стримати долю ринку. Але більшість готові на підвищення ціни для кінцевого споживача, – вважає експерт.

І ще: генератори. Оскільки ми зараз перебуваємо в енергетичній кризі та значному дефіциті, генератори, як частина паливної незалежності маленького бізнесу, вже мають вплив. Підвищення цін на бензин та дизель тут трошки більше вплине на споживача. Генератори їдять десь 1-2 літри бензину на годину, залежно від потужності. Маленький бізнес, рітейлери, ринок послуг, також будуть переносити ці витрати на кінцевого споживача, – додав експерт

Підсумовуючи, підвищення цін буде, але не таке стрімке, тому що доля пального у собівартості не така велика, як по всій споживчій корзині, – підсумував Шевчишин.

Що відомо про експерта Андрій Шевчишин: український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку та сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club та Libertex.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Рада схвалила підвищення акцизу на пальне