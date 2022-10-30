«Температура битиме рекорди» – прогноз погоди на листопад 2022 року в Україні

Синоптики озвучили прогноз погоди на листопад 2022 року в Україні. Згідно з оприлюдненою інформації, останній місяць осені буде теплим. Про це пишуть Факти ICTV, передає NNS..

У першу половину листопада в Україні очікується тепла та суха погода, вдень стовпчики термометрів підніматимуться подекуди до +10 +15 градусів, прогнозує начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

За його словами, загалом останній місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай, на 1,5-2 градуси, хоча можливі перепади температур.

– До 7 листопада буде малохмарна, сонячна погода, і для цієї пори року досить тепла: +10 +15 градусів вдень та +3 +8 вночі, – каже він.

Білик сказав, що у листопаді очікуються перші заморозки та сніг, проте опади будуть нестійкими.

– Принаймні в першій декаді останнього місяця осені снігу не буде, а буде тепло і без опадів, – підсумував метеоролог.

Що кажуть народні синоптики

Погода у листопаді влаштує українцям температурні гойдалки – від потепління до переходу у більш зрілу осінь, який буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом, – прогнозує народний синоптик Володимир Деркач.

За його словами, у першій декаді місяця варто очікувати плавного переходу від ранньої і зрілої осені в пізню.

На початку листопада, як запевняє Володимир Деркач, погода буде комфортною та теплою.

“Приблизно з середини цього періоду прийде похолодання, задощить, інколи з переходом у мокрий сніг. Температура знизиться, особливо вночі. Більш того, це зниження температури займе і початок другої декади”, – продовжив синоптик та попередив, що погода та природа проведуть репетицію холоду і переходу у зиму, натякаючи українцям про суттєве погіршення погодних умов.

У середині листопада, за словами Деркача, очікується ще кілька теплих днів, а суттєве зниження температури повітря буде в останню декаду місяця. Більш того, у деяких регіонах можливі морози.

“Після цього опади посиляться, здебільшого у вигляді снігу чи мокрого снігу, залежно від місця проживання”, – резюмував Деркач, оприлюднюючи прогноз погоди на листопад.

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