Світло взимку по 2-3 години на добу? В яких областях буде найскладніше

Спрогнозувати, як проходитиме опалювальний сезон наразі важко. Адже ми не знаємо, чи будуть нові обстріли енергоінфраструктури. І наскільки вдасться відновити вже зруйноване. Але згідно згідно із деякими прогнозами українці отримуватимуть світло взимку по 2-3 години через ситуацію в енергетиці.

Про ймовірність такого зимового графіка розповів, зокрема, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю виданню “Комерсант український“, передають “Новини України – НСН”

На думку Корольчука, у кращому випадку електроенергії не буде по 12 годин на добу.

Це оптимальний варіант. Боюся, що буде ще гірше: електроенергія буде по 6 годин на добу у пікові періоди зими, а в середньому — 12 на 12 годин, — вважає експерт.

Світло взимку по 2-3 години на добу

Проте, каже Корольчук, існує й інший варіант — світло по 2-3 години на день, адже крім обстрілів росіян не можна виключати погодний фактор.

Зараз ми бачимо проєкцію зимової ситуації, але взимку зросте споживання електроенергії. Навіть якщо буде зроблений частковий ремонт, ситуація буде гіршою. Зараз найбільше страждають проблемні регіони: Київський регіон, Харківський, Одеський, Дніпропетровська область, Львів, — зазначив Корольчук

Як сказав експерт, взимку проблеми з електроенергією відчують не тільки критичні області, а й Закарпатська, Тернопільська, Кіровоградська та інші.

Коли Україна може повернутися до життя без відключень

На думку Корольчука, Україна зможе повноцінно повернутися до часів без критичного дефіциту електроенергії в системі лише після війни.

Я згодний з прогнозом МВФ, що у 2026 році можна буде говорити про умовне відновлення ситуації з електроенергією в Україні. Але невідомо, що буде з атомною генерацією та чи відбуватиметься ремонт теплових блоків. Ця і наступна зима будуть тяжкими у будь-якому випадку, навіть без ракетних ударів, — прогнозує Корольчук

Ключове питання — чи вдасться вийти на повноцінний ремонт у 2025 році та у 2026 році його завершити та коли завершаться воєнні дії.

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