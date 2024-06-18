Взимку українці можуть мати світло лише по 5-6 годин на день – YASNO

Взимку українці можуть мати світло лише по 5-6 годин на день. Оскільки дефіцит електроенергії може сягнути 35%.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, пише «Громадське», передають Новини України – НСН

Зараз складно прогнозувати ситуацію з електроенергією взимку. Оскільки незрозуміло, який рівень електрогенерації буде на початку опалювального сезону. Як розповів Сергій Коваленко, у зимовий період пік буде досить великий.

Взимку українці можуть мати світло лише по 5-6 годин на день

«Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно бути лише по 6-7 годин зі світлом», сказав директор.

Сергій Коваленко закликав бізнес та побутових споживачів готуватися до дефіциту електроенергії. Пристосовувати жити за допомогою батарей, генераторів, сонячних панелей і не тільки.

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