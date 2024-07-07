«Сподіваємось, Росія виведе війська з України до вересня чи раніше»: голова ГА ООН

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу, передають «Новини України – НСН».

Генеральна Асамблея, яка є найбільшим, найдемократичнішим органом ООН, чітко наголошувала Російській Федерації: “Ви порушуєте фундаментальні принципи організації, і тому ми очікуємо, що ви виправите цю поведінку – чим скоріше, тим краще”. Насправді резолюція закликає до негайного повного виведення всіх російських військ з території України, – сказав Денніс Френсіc

За словами дипломата, “одна держава не може порушувати закон у кричущий спосіб і не очікувати жодних наслідків”.

Френсіс нагадав, що Росія головує в Раді безпеки ООН до 31 липня 2024 року. У вересні на посаду вступить новий президент ГА ООН. Він матиме свою програму роботи. І якою б вона не була, Україна буде на порядку денному ООН, запевнив дипломат.

«Сподіваємось, Росія виведе війська з України до вересня чи раніше»

Я можу вам без сумніву сказати, що порядок денний ООН і надалі відображатиме важливість війни в Україні. Це питання нікуди не зникне, наразі ми не бачимо жодних ознак цього. Ми сподіваємося, що російська влада вирішить вивести свої війська з України до вересня цього року або раніше, але виходячи з того, що ми бачили, немає жодної гарантії, що це станеться. Це питання залишатиметься пріоритетним у порядку денному Генеральної Асамблеї ООН, – резюмував Френсіс

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