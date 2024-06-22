Стало відомо, скільки ВПО повернулися на окуповані території або в зони бойових дій. Цифру назвав голова робочої групи з питань житла парламентської ТСК із захисту прав ВПО Максим Ткаченко на конференції “Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам”.

За словами Ткаченка, майже 130 тис. внутрішньо переміщених осіб змушені були повернутись додому – на тимчасово окуповані території України або в зони бойових дій. Причина – проблеми на нових місцях проживання, передають Новини України – НСН.

Ткаченко зазначив, що українці вимушено повертаються додому на ТОТ чи в зони бойових дій, оскільки не змогли влаштуватись на новому місці.

Саме через різні проблеми на нових місцях, труднощі з працевлаштуванням чи житлом вже майже 130 тис. ВПО змушені були повернутися додому, у зону бойових дій чи навіть на ТОТ, – сказав Ткаченко

За його словами, ВПО є однією з найуразливіших категорій населення. Також він зауважив, що частина внутрішніх переселенців потребує фінансової підтримки від держави, адже з різних причин вони не можуть працевлаштуватись.

Водночас ці люди – патріоти, це той скарб, на який ми будемо спиратись, відновлюючи Україну після перемоги. Тому дуже важливо для держави підтримувати ВПО, допомагати їм ставати на ноги на новому місці, – заявив депутат

Скільки ВПО в Україні

Зазначимо, що станом на весну 2024 року в Україні кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в досягала 4,9 млн осіб. А загальна кількість сягає приблизно 7 мільйонів. З них понад 1 млн – діти.

3,6 млн з усіх зареєстрованих ВПО – це особи, які перемістилися (чи повторно перемістилися) після початку повномасштабної війни. З них – 2,5 млн це люди, чиї домівки або зруйновані, або знаходяться у зоні активних бойових дій, або на тимчасово окупованій території.

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