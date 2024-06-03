Як українцям у Швеції отримати дозвіл на проживання та громадянство у 2024 році

Українцям у Швеції розповіли, як оформити дозвіл на проживання та громадянству під час переїзду до цієї країни у 2024 році.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на visitukraine.today.

З початком війни багато українців виїхало за кордон. Швеція стала однією з найпопулярніших країн для вибору місця проживання українських біженців. Це пов’язано з високим рівнем життя, стабільною економікою та гідною зарплатою.

У Швеції існують 2 основних типи видів на проживання:

дозвіл на постійне проживання (uppehållstillstånd);

дозвіл на тимчасове проживання (uppehållstillstånd).

Також є мапа постійного проживання для членів сімей громадян Європейського Союзу, відома як uppehållskort.

Для отримання постійного дозволу на проживання у Швеції необхідно виконати декілька умов:

проживати у Швеції безперервно протягом 5 років;

мати тимчасовий дозвіл на проживання або законне проживання на інших підставах протягом попередніх 5 років;

мати можливість утримувати себе та свою сім’ю.

Для того, щоб подати заявки на постійний дозвіл на проживання необхідно заповнити форму “Ansökan om ställning som varaktigt bosatt, 138011” і відправити її до Шведського міграційного агентства. Кожен заявник, включаючи супроводжуючого чоловіка/дружину/партнера або дітей, повинен подати окрему заяву. Усі особи, які подають заявку, проходять індивідуальне обстеження.

Крім того, потрібно надати такі документи:

Копії паспорта, в якому вказані особисті дані, підпис, термін дії та чи є у вас дозвіл на проживання в інших країнах, ніж ваша країна;

Документи, що демонструють рівень фінансового забезпечення: довідка з роботи, останні довідки про зарплату, пенсійні виплати, витяги з банку, звіти про доходи від шведської податкової агенції або звіт про доходи від власної компанії;

Документи, що демонструють витрати на проживання: договори оренди, договори купівлі-продажу та витяги, що показують місячні витрати на проживання.

Як українцям у Швеції отримати дозвіл на проживання та громадянство у 2024 році

Для отримання тимчасового дозвілу на проживання у Швеції заявники зазвичай подають документи з метою навчання, роботи або відвідування родичів, які проживають у країні. Громадяни ЄС, які бажають отримати цей дозвіл, мають надати такі документи:

паспорт;

шведська пропозиція роботи;

пропозиція із заробітної плати;

докази страхування здоров’я та життя, а також соціального забезпечення, надані роботодавцем.

Отже, зазвичай тимчасовий дозвіл на проживання дозволяє залишатися в країні до 2 років. Члени сім’ї заявника також можуть приєднатися до нього за умови подання окремої заявки на отримання власної візи.

Однак тут необхідно враховувати, що тимчасовий дозвіл на проживання не є еквівалентом громадянства. Тобто якщо власник дозволу залишить Швецію на тривалий період, його дозвіл може бути анульовано. Тривалість цього періоду коливається від двох до шести років, залежно від конкретного типу дозволу. До того ж, скоєння серйозного злочину може стати підставою для депортації та скасування дозволу.

Статус тимчасового захисту

Так, в’їзд до Швеції тимчасово переміщених осіб з України дозволяється із закордонним паспортом, внутрішнім паспортом громадянина України або іншим документом, що засвідчує особу.

Дозволяється перетин кордону Швеції без біометричного закордонного паспорта (також дітям) автомобілем, автобусом та поромом.

Українці, які прибули до Швеції після 24 лютого або перебували у державі певний час до початку війни, мають право на оформлення статусу “тимчасового захисту”. Для отримання дозволу на проживання у Швеції необхідно надати паспорт громадянина України або інші документи, які підтвердять Вашу потребу у захисті.

При цьому заявку можна подати онлайн або прийти в офіс Шведського міграційного управління (Migrationsverket) особисто. Офіси розташовані у шести містах країни: Боден, Мальмо, Норчопінг, Стокгольм та Сундсвал.

Зазначається, що обробка заявки та оформлення статусу триватиме кілька днів. Таким чином, коли рішення буде прийнято, Міграційна служба надішле вам листа на поштову адресу, яку ви вказали у своїй заяві.

Після оформлення статусу Ви зможете отримати персональний шведський номер (Personnummer). Він може полегшити контакти з роботодавцями, банками, державними службами тощо.

Отримання громадянства

Уряд Швеції запропонував зміни до законодавства, які впроваджують суворіші вимоги для набуття громадянства та посилюють захист уразливих груп. Вони можуть набути чинності 1 жовтня 2024 року і мають на меті запобігти легкому набуттю громадянства серйозними злочинцями, а також захистити жертв утисків, пов’язаних із захистом честі.

На даний момент кандидати мають безумовне право на отримання громадянства після виконання щодо м’яких критеріїв. Проте змінений закон надасть владі повноваження відмовляти чи відкликати це право в осіб, підозрюваних чи засуджених за злочини, які загрожують безпеці Швеції. Це унеможливить використання низького прохідного бар’єру небезпечними особами для отримання прав та захисту, пов’язаних зі шведським громадянством.

Також реформи торкнуться осіб із доведеними зв’язками із групами та організаціями, які вважаються загрозою національній безпеці. Крім цього, нові законодавчі зміни ускладнять примусове позбавлення громадянства вразливих груп населення.

Зокрема, запропоновані зміни до законодавства Швеції передбачають заборону на набуття шведського громадянства для осіб, підозрюваних чи засуджених за певні злочини. Ці злочини включають порушення, передбачені Кримінальним кодексом, правопорушення, пов’язані з наркотиками, шахрайство у сфері соціального забезпечення, що карається позбавленням волі на строк більше одного року, та ухилення від сплати податків на строк понад два роки.

Також буде відмовлено у праві на громадянство особам, які становлять загрозу національній безпеці або мають зв’язки з терористичними групами та організаціями, забороненими Європейським Союзом,

У свою чергу, щодо захисту прав нові реформи обмежать можливості відмови від шведського громадянства, якщо це призведе до безгромадянства. Цей крок має на меті запобігти примусовому позбавленню громадянства вразливих осіб проти їхньої волі. Отже, зміни спрямовані на безпеку та захист прав людини, одночасно ускладнюючи процес отримання громадянства для тих, хто може становити загрозу суспільству.

Ще новини України: «Сьогоднішній день зміцнить Україну»: Зеленський прибув до Швеції, де підпише три безпекові угоди