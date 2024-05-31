«Сьогоднішній день зміцнить Україну»: Зеленський прибув до Швеції, де підпише три безпекові угоди

Зеленський прибув до Швеції, де підпише одразу 3 безпекові угоди. Президент каже, що сьогоднішній день зміцнить Україну.

Про це повідомив сам Зеленський, передають Новини України – НСН.

Зеленський прибув до Швеції

Зранку 31 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Стокгольма, де візьме участь у третьому саміті Україна — Північна Європа та підпише три безпекові угоди.

Сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці наших принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам. Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру, – заявив Зеленський

Він повідомив, що зустрінеться з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Спілкування відбудетьсяяк у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.

Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.

Також відбудеться зустріч Зеленського з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

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