Шукаєте корисний і натуральний м’ясний продукт?

М’ясні делікатеси та ковбаси з різних країн Європи сьогодні користуються в українців великим попитом. Їх виготовляють з м’яса, сала та спецій за різними технологіями. Такі продукти відрізняються складом, рівнем помолу, щільністю, смаком, витримкою тощо.

Часом м’ясна продукції з Італії та Іспанії є доступнішою за ціною і більш кориснішою, ніж ковбаси на основі м’яса українського виробництва.

Іспанські, італійські та інші європейські виробники намагаються зберегти всі корисні властивості м’яса, піддаючи продукт мінімальній обробці. Такі делікатеси легко засвоюються і можуть включатися в раціони ПП і дієти. Виробництво в цих країнах є ліцензованим, відбувається за європейськими стандартами та чітко контролюється на кожному етапі виготовлення продукції.

Розглянемо найбільш популярні м’ясні продукти, їхні особливості і користь для нашого організму.

Прошутто з Італії

Продукт називають італійською шинкою, м’ясо соковите та ніжне. Купити прошутто можна і в Україні. Для виготовлення делікатесу свиней вирощують на вільних пасовищах, вигодовують натуральними кормами. Свинячі окороки посипають морською сіллю та спеціями і обробляють під температурою у спеціальних камерах.

Іспанський фует

Тонка, довга сиров’ялена ковбаса фует готується з рубаної свинини вищого гатунку с салом, перцем і часником. Зверху може покриватись травами чи білою благородною пліснявою, яка також їстівна. Ковбаси Fuet легкі та щільні, мають приємний пряний аромат з грибними нотками.

Іспанський хамон

Продукт виготовляють зі свиней порід Іберіко, Серрано, Дюрок, яких вигодовують за особливим раціоном. Для Хамона обирають задній окорок, для Палети – передній. Окіст засолюють та в’ялять у середньому від півроку до 30 місяців. М’ясо виходить мармуровим, ароматним, ніжним і дуже смачним. Його нарізають на тоненькі скибочки і зразу споживають.

Іспанське ломо

Продукт Lomo виготовляється зі свинячої вирізки без кістки, відрізняється щільною текстурою, пряним ароматом і вишуканим, насиченим смаком. М’ясо маринують у солі та спеціях, а потім в’ялять у спеціальних сушильних камерах кілька місяців.

Італійська Коппа (Coppa)

Коппа виробляється з шийної свинячої вирізки і лопатки. М’ясо очищується від жиру та кісток, натирається спеціями (мускатним горіхом, корицею, гвоздикою, фенхелем, шалфеєм, часником, гострим перцем) та вимочується у вині. Далі засипається сіллю і залишається на кілька днів. Після очищення від зайвої солі поміщається у натуральну оболонку і в’ялиться від 1 місяця до півроку. Делікатес характеризується приємним запахом, соковитістю та ніжною текстурою.

Іспанський сальчічон

Ковбаса виготовляється з суміші пісного м’яса і жиру свиней. У фарш грубого помолу додають сіль, перець, спеції. Цю суміш поміщають в їстівну оболонку і близько 1,5 місяців висушують у спеціальних камерах. Зверху Salchichon може покриватись оболонкою з благородної білої плісняви, коріандру, молотих горіхів.

Іспанські чорізо

Для Chorizo використовують свиней іберійської породи. До фаршу дрібного помолу додають сіль, піментон, перець та інші спеції і трави, біле вино, часник. Далі м’ясні вироби в’яляться чи коптяться 1-5 місяців до надання виробу особливого смаку і аромату.

Ці та інші м’ясні делікатеси добре смакуватимуть до вин та міцного алкоголю, можуть подаватися як окремі закуски або використовуватися в якості компонентів різних страв. Тож не відкладайте можливість купити і скуштувати їх для отримання нових гастрономічних вражень.