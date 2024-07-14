Шмигаль запевняє, що через 5 днів, ситуація з енергетикою покращиться – назвав причину

В Україні ситуація з енергетикою має покращитися з 20 чисел липня цього року, про це на своїй сторінці у ФБ заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики. Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо», – йдеться у його дописі

Тобто, читаємо як: ми молодці, це все ми зробили, хвала нам, завдяки нам…

У той же час, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у етері каналу КИЇВ24, теж прогнозує поліпшення ситуації. Тільки він називає іншу причину, а саме: «виведенням з ремонту блоку АЕС та зменшенням спеки».

Дефіцит електроенергії, на мій погляд, буде продовжуватися ще десь днів 10, а потім буде зменшуватися. Буде спадати спека, планується виведення з експлуатації одного атомного енергоблока, можливо покращиться ситуація на ТЕЦ та ГЕС, – заявив Омельченко 11 липня.

Володимир Омельченко зазначив, що зменшення відключень можна очікувати лише за умови, що не буде нових руйнувань.

Тому можна з кінця липня очікувати менших відключень. Але це за умов, що не буде нових руйнувань нашої енергетичної інфраструктури.

Як би там не було, чи піар на очевидному, чи насправді заслуга менеджерів, українцям залишається тільки сподіватися на ці прогнози.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Коли відключення світла стануть менш тривалими – повідомив Денис Шмигаль