Коли покращиться ситуація в енергосистемі України, розповіли в «Укренерго» (відео)

Коли покращиться ситуація в енергосистемі України, розповіли в «Укренерго». У вересні-жовтні можливо не буде масових відключень світла.

Повідомляють Новини України – НСН з посилання на телеграм-канал «Укренерго».

«Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину», сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Коли покращиться ситуація в енергосистемі України: відео

За його словами, з кінця липня ситуація в енергосистемі України буде покращуватися. Очікується, що у серпні ситуація буде трохи кращою.

«У вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», додав Володимир Кудрицький.

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