Що робитиме росія після захоплення Сєвєродонецька – прогноз розвідки Британії

Сєвєродонецьк на Луганщині вже на 80% зайнятий росіянами. І хоч українські військові б’ються там як леви, і навіть роблять спроби контрнаступів, влада вже заявляла, що ніхто не буде класти тисячі життів наших бійців, аби утримати місто. Військові експерти погоджуються, що в існуючих умовах українській армії краще відійти, аби зберегти сили для контрнаступу у подальшому. Що робитиме росія після захоплення Сєвєродонецька, спрогнозувала розвідка Британії, передає NNS, посилаючись на Європейську правду.

Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька, і перш ніж переходити до подальших наступальних дій, російським військам знадобиться пауза, що може призвести до втрати частини набраного за останній тиждень імпульсу, – вважають у розвідці Британції.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

Попри захоплення росіянами більшої частини Сєвєродонецька, основна дорога, яка веде до сєвєродонецького котла, ймовірно, залишається під контролем України, зазначили у розвідці.

Але росія продовжує нарощувати локальні успіхи завдяки сильній концентрації артилерії. Захоплення міста коштує російським військам втрат, констатує розвідка.

Далі росіяни перейдуть до форсування річки Сіверський Донець, яка є природною перепоною на її напрямках наступу. Форсування є надзвичайно важливим для російських сил, у той час, як вони готуються переключити свою увагу з Луганської на Донецьку область.

Потенційні точки переправи російських військ включають місця між Сєвєродонецьком та сусіднім містом Лисичанськ і неподалік від недавно захопленого Лимана.

В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости, йдеться в огляді.