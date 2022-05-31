Росія хоче окупувати всю Луганщину та Донеччину, щоб досягти цього, рф потрібно буде захопити Краматорськ і дорогу Дніпро-Донецьк.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, з посиланням на Громадське передає NNS.

У Міноборони Великої Британії вважають, що захоплення росією Лимана на Донеччині підтримує оперативні зусилля окупантів, які хочуть оточити Сєвєродонецьк та закрити так звану кишеню навколо українських військ на Луганщині. росіяни продовжують обстрілювати українські позиції, а на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої.

Найімовірніше, політичної метою росії є окупація всієї території Донецької та Луганської областей. Але щоб досягнути цього, рф потрібно буде захопити інші складні цілі за межами Сєвєродонецька. Зокрема ключове місто Краматорськ (Донеччина) та головну дорогу М04 Дніпро-Донецьк.

У розвідці кажуть, що елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішніший напрямок у наступі на Луганщині. Їх підтримує Центральне угруповання сил, що атакує з півночі.

Шляхи в «кишеню», ймовірно, залишаються під контролем України. росія досягла на Донбасі більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і обстрілявши відносно невеликі території. Це змушує росію ризикувати в інших місцях на окупованій території.

Ситуація на Донбасі

росіяни кинули свої основні сили для наступу на Донбасі. В Інституті вивчення війни повідомляли, що для наступу на Донбасі росіяни перекинули свої підрозділи із Запорізької, Донецької та Харківської областей. Наразі окупанти зосереджуються на захопленні Сєвєродонецька.

У Генштабі ЗСУ зранку 31 травня повідомили, що росіяни обстрілюють позиції українських військ уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому напрямку. На Лиманському напрямку окупанти перегруповуються та готуються до наступу.

росіяни штурмують Сєвєродонецьк та Тошківку, там тривають бойові дії. Частина Сєвєродонецька опинилась під контролем росіян.

Траса Лисичанськ – Бахмут не заблокована, але постійно обстрілюється, тож користуватися нею небезпечно. З 30 травня евакуацію людей зупинили.

Подальший перебіг російсько-української війни визначать найближчі тижні – Пентагон