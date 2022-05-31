Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерал Марк Міллі дав оцінку перебігу російсько-української війни та відповів, чи підтримають американські військові, можливі наміри Україні деокупувати Крим воєнним шляхом.

Генерал декілька разів, в етері телеканалу Fox News, підкреслив необхідність підтримувати комунікації з українською стороною, аби адекватно і вчасно реагувати на будь-які ризики.

Про це пише zn.ua, передає NNS.

На питання журналіста про те, скільки триватиме війна в Україні, Марк Міллі заявив, що не готовий точно відповісти бо існує багато альтернатив.

«Насправді зарано говори як закінчиться війна. Зараз на Донбасі відбуваються оперативні бої, які у найближчі тижні, більшою мірою, визначать подальший перебіг подій. Можливих сценаріїв багато. Війна може тривати довго. Або одна сторона здобуде рішучу перемогу. Чи навіть завершиться підписанням мирної угоди», сказав генерал ЗС США.

Стосовно військової допомоги, яку надають Сполучені Штати, та можливості її застосування по безпосередньо російській території, Марк Міллі зауважив, що завжди існує така загроза.

«Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося», зауважив Міллі: «Саме тому міністр оборони США Ллойд Остін постійно підтримує зв’язок з українським колегою. Це дозволяє керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз».

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