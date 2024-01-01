15-річний Денис загинув на очах у батьків у своїй квартирі від російського шахеду в Одесі сьогодні

Від російського шахеду в Одесі сьогодні загинув 15-річний підліток. Стало відоме його ім’я. Також оприлюднене фото. Інформацію опублікувала директорка ліцею, у якому навчався хлопець, передає НСН.

З глибоким і невимовним сумом повідомляємо, що новий рік для нашої Гімназії 7 розпочався з трагічних подій: у новорічну ніч під час повітряної тривоги та тривалої атаки ворожих шахедів на Одесу у своїй квартирі на очах батьків загинув наш учень 10 –М класу Денис Мельник… – написала Світлана Мельник

За її словами, Денис був світлою, доброю, розумною дитиною. І весь колектив гімназії не може прийти до тями через його загибель.

Денис – це той, на кого завжди в усьому можна було покластись, завжди готовий прийти на допомогу як одноліткам, так і дорослим. Стриманий, соромʼязливий, ввічливий ніколи не любив бути у центрі уваги, завжди ніяковів, коли дякували йому за допомогу… Немає позитивних людських якостей, що були б йому не притаманні, – написала педагог про свого учня

Також вона зазначила, що хлопець ріс у прекрасній родині.

Нам дуже боляче, що батьки, які виховали такого прекрасного сина, брат, бабуся, рідні, друзі, однокласники, вчителі, ми всі, хто його знав, зазнали цього невимовного болю! Це прекрасна родина, яка своїм ставленням до виховання синів, що навчались у нас, своєю людяністю, порядністю, щирістю заслужила цілком на протилежне – милуватись і пишатись Денисом, – написала Тетяна Мельник

Вона висловила співчуття рідним вбитого росіянами хлопця.

Прийміть наші щирі співчуття у цьому жахливому горі! Нам дуже гірко і боляче, що серед 500 українських дітей Ангелів, які через військове вторгнення не досягнуть свого повноліття, є наш хлопчик, гідний син своїх батьків, свого міста Одеси, своєї держави України. Ми завжди памʼятатимемо, від чиїх рук загинула наша дитина – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на момент удару по Одесі підліток знаходився на балконі своєї квартири.

Про сьогоднішню атаку ми писали тут: Нічна повітряна атака 1 січня рекордною кількістю шахедів: все, що відомо (фото)

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