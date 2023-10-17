В Україні запустять сервіс е-Риба: що це і для кого

В Україні запустять сервіс е-Риба. Кабмін ухвалив відповідну постанову, передає НСН.

Йдеться про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження декларування права на промислове рибальство в електронному вигляді. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Сервіс е-Риба: що це

У відомстві пояснили, що в Україні запрацює сервіс е-Риба, де суб’єкти господарювання, які здійснюють вилов риби у промислових масштабах, мають подавати електронні декларації.

Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації. Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до е-Риби, – розповіли у міністерстві

Експериментальний проєкт триватиме два роки.

Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до Е-Риби.

Реалізація експериментального проекту забезпечить:

зменшення адміністративного навантаження на суб’єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури отримання ними документів дозвільного характеру

запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі;

мінімізацію корупційних ризиків.

Координуватиме експериментальний проект Мінагрополітики.

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