ЗСУ звільнили від окупантів ще три населені пункти на Херсонщині

ЗСУ звільнили від окупантів ще три населені пункти у Херсонській області за минулу добу.

Як передає NNS, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення 5 жовтня.

“Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває”, сказав він.

Зеленський відзначив особовий склад оперативно-стратегічного угруповання “Олександрія” за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині.

Президент також повідомив, що у середу провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців і засмутять окупантів.

Зеленський під час вечірнього відеозвернення 4 жовтня назвав 8 населених пунктів, які звільнені та стабілізовані на Херсонщині: Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід.

Офіційно: в ОК “Південь” підтвердили визволення 8 населених пунктів на Херсонщині