Петиція з пропозицією перейменувати Росію на Московію набрала понад 25 000 підписів, тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський, передає НСН.

Автором поданого 23 листопада звернення є громадянка Валерія Шахворостова. Вона вказуює, що лиш 1721 року, тобто 301 рік тому, московський цар Петро І проголосив Московське царство Російською імперією, натомість використання такої назви, на її думку, є неправомірним.

“Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва”, йдеться в петиції.

На думку автора, це дало підстави для подальшого “загарбання історії” Київської Русі. Вона вказує, що для іноземців назви Rus та Russia, Russie, Russland тощо виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови, що, за її оцінкою, призводить до плутанини на міжнародному рівні.

“Пишуться художні книги, знімаються фільми, де Росія представлена як Русь, що не припустимо. 301 рік українці потерпають від брехні російської версії нашого історичного минулого. Називаючи Росію Росією, ми легалізуємо її брехню та підтверджуємо, що згодні з її версією історії. У відриві від Києва російська культурна традиція втрачає свої корені. Саме тому Росія так тримається за Україну і Київ”, аргументує Шахворостова.

Вона вважає, що бездіяльність України у питанні історичної назви Росії – це “мовчазне визнання ворожого небезпечного твердження, що РФ є прямим нащадком нашої Київської Русі”.

“Тисячолітня Русь – це держава предків українського народу, а не російського. До історії Росії вона прив’язана лише директивами Петра I, Катерини II, Сталіна, істориків, які служили на благо Кремля. Росія незаконно привласнила собі назву країни. Ця історична помилка має бути виправлена на офіційному рівні”, сказано в петиції.

Авторка вважає, що зміна Україною назви Росії в офіційному вжитку стане потужним інформаційним ходом на міжнародному рівні, який створить в РФ та інших країнах запит на запитання “що таке Московія і чому українці перейменували Росію на Московію?” і відповідну хвилю пошуку інформації.

В подальшому це має призвести до розвіювання “кремлівських міфів щодо історичного минулого великого російського народу” для росіян та громадян інших держав, що вважали Україну і Росію “єдиним цілим” до початку повномасштабної війни Росії проти України, і такий крок допоможе Україні у цій війні перемогти.

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