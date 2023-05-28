Подоляк назвав основну умову завершення війни цього року

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав основну умову для завершення війни цього року.

Україна може завершити війну з РФ вже цього року, але для цього необхідна «достатня» кількість зброї, зазначив він в інтерв’ю виданню La Repubblica, передає НСН.

«Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов’язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони», сказав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, «війна може завершитися цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї». Також Подоляк уточнив, якого озброєння воїнам Збройних сил України наразі найбільше не вистачає:

снарядів;

ракет великої дальності;

сучасних винищувачів.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили готуються до важливих контрнаступних дій, проте для цього потрібний ще деякий час.

Тим часом, за словами голови ГУР Кирила Буданова, наші воїни вже мають необхідний мінімум для початку операції. Водночас для повного звільнення України необхідно більше озброєння.

Також інформацію про найближчий початок контрнаступу підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

Раніше ми писали, що у росії вигадали нові вимоги для завершення війни.

Ще новини України: Вночі повідомляли про дивні поштовхи та вібрації у Києві – що відомо