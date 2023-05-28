Вночі повідомляли про дивні поштовхи та вібрації у Києві – що відомо

Вночі 28 травня жителі столиці та області повідомляли про дивні підземні поштовхи та вібрації у Києві і регіоні. Що вдалося з’ясувати на даний момент.

Як пишуть у мережі, поштовхи були відчутні під час повітряної тривоги. Люди одразу почали говорити про землетрус у Києві, навіть з’явилось відео.

Варто зазначити, що у момент відчуття вібрації потужних вибухів зафіксовано не було.

Сейсмологи розповіли, чи дійсно у Київській області був землетрус, передає НСН з посиланням на 24 канал.

У Головному центрі спеціального контролю спростували, що у Києві та області міг відбутися землетрус. Моніторингові засоби установи не зафіксували ніяких поштовхів.

Ні, нашими засобами не було нічого зафіксовано у тому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус,з аявив експерт.

Окрім того, він підкреслив, що не може пояснити, з чим були пов’язані відчуття киян. Експерт говорить, що можливо відбулося інше природне явище, але Головний центр спеціального контролю його не відстежує.

Ба більше, якби у Києві дійсно зафіксували землетрус, то інформація про інцидент з’явилася б на офіційних ресурсах Центру.

Якщо класифікувати це як “землетрус” чи “підземні поштовхи”, то ми такого не зафіксували, підкреслив експерт.

Поштовхи та вібрації у Києві. Відео, яке поширили в мережі

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня ворог вкотре атакував столицю. Це вже 14 повітряна атака на Київ з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин. Проте всі дрони ворога вдалося знищити.

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