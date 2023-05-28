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Скільки років потрібно українцю, щоб заробити мільйон євро

Журналіст
заробити мільйон
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Дослідники підрахували, скільки років потрібно українцю, щоб заробити мільйон євро.

Польський сервіс знижок провів дослідження, взявши за основу середній рівень доходу в країнах, передає НСН з посиланням на ukrayina.pl.

Так, українцю знадобиться працювати 230 років 9 місяців, щоб накопичити мільйон євро.

Аналітики також підрахували, що середньостатистичному поляку знадобиться 83 роки для того, аби заробити 1 млн євро. При цьому, усі отримані кошти він повинен відкладати.

При цьому, зазначають фахівці, середня тривалість життя в Польщі на кілька років нижча, тож життя не вистачить, аби заробити свій перший мільйон.

євро

Найшвидше заробити мільйон міг би працівник у Швейцарії. Автори дослідження підрахували, що в цій країні в середньому через 15 років і 3 місяці можна зібрати на свій рахунок суму, еквівалентну мільйону євро.

Друге місце зайняв Сінгапур із середнім показником 18 років і 2 місяці, а Люксембург посів третє із середнім показником 18 років і 6 місяців. Далі – США з показником 21 рік і 3 місяці.

Якщо дивитися на сусідні з Польщею країни, то найшвидше мільйонером міг би стати працівник у Німеччині – через 30 років і 8 місяців, потім мешканець Чехії – через 57 років і 6 місяців. Трохи попереду Польщі, на 39 місці, опинилася Литва із середнім показником 77 років і 4 місяці.

Нижче за Польщу в рейтингу опинилися Словаччина – 86 років і 8 місяців і Білорусь – 177 років.

Найдовший час, за який середня зарплата дозволяла б заробити мільйон євро, зафіксовано в Пакистані, для якого цей показник становив понад 664 роки. Трохи попереду цієї країни був Єгипет – 646 роки, і Уганда – понад 559 років.

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