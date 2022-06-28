Залужний повідомив, в яких областях ведуться найбільш інтенсивні бої

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний назвав області, де ведуться найбільш інтенсивні бойові дії.

Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив під час телефонної розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Британії адміралом сером Тоні Радакіном, передає NNS.

«Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари», зазначив Залужний у Telegram.

Він підкреслив, що ситуація дуже складна, але контрольована.

«На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити», заявив Залужний.

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