Стали відомі імена росіян, які запустили ракети по ТЦ у Кременчуці (відео)

Російські військові, які атакували ТЦ у Кременчуці, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.

Саме на озброєнні цього полку стоять Ту-22М3, які атакували Полтавщину ракетами Х-22 вчора, 27 червня.

Відповідну інформацію оприлюднили в InformNapalm, передає NNS.

«Воєнні злочинці, які атакували Кременчук, служать у 52 гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку військової частини 33310, що базується в Калузькій області, в населеному пункті Шайковка», мовиться у повідомленні.

Відомі також імена, фото і посади російських терористів, які могли завдати удару по мирних людях у Кременчуці.

Аналізуючи кадри, зняті російськими пропагандистами за останні кілька років, розслідувачі встановили імена деяких офіцерів-льотчиків Ту-22М3 з Шайковки.

Автори розслідування наголошують, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацювали перші ракетні удари по Україні 10 липня 2019 року. Тоді вони відпрацювали завдання ракетного удару за 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

«Це була перша ластівка, яка окреслила плани Росії завдавати ударів по мирних містах України», написали в InformNapalm.

У російських відео видно, що у 2019 році командиром 52 авіаполку був полковник Вадим Белослюдцев, але він загинув у 2021 році. Саме тому на його місце призначили полковника Олега Тимошина.

У InformNapalm заявляють, що саме він несе безпосередню відповідальність за воєнні злочини, включаючи обстріл Кременчука та жертви серед мирних жителів.

Згідно з інформацією за 2019 рік, командиром авіаційного загону військової частини 33310 був майор Олексій Сергійович Іваненко.

“Це архівне відео за 23.12.2020 року не доводить, що саме вказані військовослужбовці скоювали воєнні злочини, але вони підпадають під підозру і ступінь їх вини має бути доведена. Якщо вони беруть участь у війні, то мають понести покарання”, пояснюють у InformNapalm.

Ба більше, у відео росЗМІ 2021 року з відкриття меморіальної дошки видно деяких офіцерів, які також можуть бути винними у трагедії.

Крім того, як повідомив на брифінгу 28 червня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці.

Станом на ранок вівторка кількість загиблих у ТЦ зросла до 18, а ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати на місці.

У ТЦ в Кременчуці, куди вдарили рαшиcτи, було понад 1000 цивільних – Зеленський показав відео пожежі