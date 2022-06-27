У ТЦ в Кременчуці, куди вдарили рαшиcτи, було понад 1000 цивільних – Зеленський показав відео пожежі

На Полтавщині в Кременчуці російська ракета влучила у торговий центр, де було понад 1000 цивільних людей.

Про це NNS дізнався з повідомлення в офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних.

ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

“Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно”, йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 27 червня після 15:30 в Кременчуці зафіксували прильоти російських ракет. Влада Полтавської області відразу заявила про влучання в цивільний об’єкт, а також підтвердила наявність постраждалих.

“Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. росія – держава терорист. Зараз на місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється”, так прокоментував ситуацію голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За даними керівника Офісу президента, через ракетний удар по ТЦ загинуло двоє людей. Ще 20 – поранено, з них дев’ятеро перебувають у тяжкому стані.