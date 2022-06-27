Російські війська змінили стратегію обстрілів українських міст: що це означає

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив про зміну стратегії обстрілів українських міст російськими окупантами.

Якщо раніше агресори випускали по кілька ракет, то зараз десятки. Причому ракети ще радянського виробництва.

Про це з посиланням на УНН передає NNS.

«Росіяни починають масово обстрілювати українські міста. Вони змінили по суті свою стратегію обстрілів. Раніше вони випускали декілька ракет, а зараз це вимірюється десятками… Ракети, якими вони зараз стріляються, це ракети, які розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тис. км/год. Тому їх дуже тяжко збивати», розповів Денисенко.

За його словами, окупанти мають достатньо запасів старої радянської техніки, але ця зброя не точна.

«Ці ракети не точні та призначалися для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. росії не вдається відновити виробництво «Калібрів» і високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо», зазначив Денисенко.

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